Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Michoacán participa en el Primer Mercado Cultural Popular “Felipe Carrillo Puerto”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 16:12:38
Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, participó en el Primer Mercado Cultural Popular “Felipe Carrillo Puerto”, un espacio organizado por la Comuna Cultural, Popular y Universitaria para el encuentro, el diálogo y la expresión cultural.

Durante el evento se realizaron actividades culturales y artísticas que reflejan la riqueza y diversidad de las comunidades de la Meseta Purépecha, la región del Lago de Pátzcuaro y de Morelia, convirtiéndose en un punto de convivencia donde la cultura y la identidad se unen para reflexionar sobre los derechos humanos.

Este encuentro permitió fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural de Michoacán, así como acercar el trabajo institucional a la ciudadanía. En este marco, se compartió la importancia de que la Fiscalía Especializada mantenga un compromiso constante con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas y grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, se destacó que la Fiscalía General del Estado trabaja en un proceso de transformación institucional, con el objetivo de consolidar una institución más humana, sensible y cercana a las víctimas, alineada con los principios establecidos en el Plan de Persecución del Delito 2025–2034.

Con su participación en este tipo de espacios, la FGE refrenda su compromiso de escuchar, acompañar y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, contribuyendo al desarrollo social y cultural del estado.

