Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán fortalecen alianza contra la corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 18:33:55

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán formalizaron un convenio de colaboración para reforzar las acciones preventivas contra la corrupción y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, con el propósito de impulsar una administración pública más transparente y eficiente.

El acuerdo establece mecanismos de trabajo conjunto que permitirán intercambiar experiencias, implementar estrategias y promover buenas prácticas institucionales para prevenir conductas que puedan derivar en delitos por hechos de corrupción o en faltas administrativas graves dentro del ámbito de la administración de justicia.

Durante la firma del convenio, la fiscal estatal anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, señaló que la coordinación entre las instituciones es un elemento clave para fortalecer el sistema de combate a la corrupción y obtener mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.

Destacó que enfrentar este problema requiere organismos comprometidos, con una visión preventiva y dispuestos a compartir conocimientos que permitan consolidar una gestión pública íntegra, transparente y con mayores capacidades para responder a las demandas sociales. Asimismo, reconoció la labor que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa en favor de la legalidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Alfredo Flores Vargas, afirmó que este convenio representa un avance importante para reforzar las acciones de prevención de los delitos relacionados con hechos de corrupción y reiteró la disposición del órgano jurisdiccional para mantener un trabajo coordinado con la Fiscalía Especializada.

El magistrado también hizo un llamado a mantener una colaboración permanente entre ambas instituciones mediante el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, con el objetivo de ofrecer mejores resultados y contribuir al bienestar de la población.

El convenio fue firmado por la fiscal estatal anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Alfredo Flores Vargas; el magistrado Luis Felipe Quintero Valois; y el titular de la Unidad Jurídica-Normativa y Enlace de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marco Antonio Tortajada Zamora, quienes refrendaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas dependencias.

Como testigos del acto participaron magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como funcionarios de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Con este convenio, ambas instituciones buscan consolidar estrategias conjuntas que fortalezcan la cultura de la legalidad, la transparencia y la prevención de la corrupción en Michoacán.