Fiscalía Anticorrupción no cuenta con investigación penal directa contra Silvano Aureoles

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:54:55

Morelia, Michoacán, a 9 de julio 2026.- La Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán, Marisol Sánchez Zamudio, confirmó que por el momento no existe una carpeta de investigación abierta, en dicha área contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pese a que su administración es objeto de múltiples indagatorias y señalamientos.

"No contamos con una carpeta como tal abierta contra Silvano Aureoles. Sin embargo, conocemos muchas carpetas que impactan a las secretarías del gobierno del estado, desde luego en el periodo de Silvano Aureoles", declaró en entrevista.

Sánchez Zamudio precisó que se investigan dependencias de ese sexenio entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, donde ella laboró en el área de prevención del delito.

Al ser cuestionada sobre si existe un conflicto de interés por haber sido empleada en esa misma administración, la fiscal respondió que no y descartó excusarse de conocer los casos.

"No tiene, porque yo he trabajado en la administración pública desde los 18 años", argumentó

La declaración ocurre en un contexto donde la Fiscalía Anticorrupción, rindió un primer informe de actividades, de la cuáles reportó haber recuperado 2.6 millones de pesos del erario y mantiene una expectativa de recuperación por más de 499 millones de pesos.