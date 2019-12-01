Firman convenios la SSPC y gobiernos estatales para fortalecer las corporaciones policiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 20:48:08

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y gobiernos estatales avanzaron en la definición de recursos federales destinados a la seguridad pública para el ejercicio fiscal 2026, mediante la firma de convenios que permitirán canalizar inversiones para fortalecer a las corporaciones policiales en distintas entidades del país.

A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se formalizaron acuerdos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) con los gobiernos de Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México y Hidalgo.

Estos recursos estarán orientados al desarrollo de proyectos que contemplan la adquisición de equipo operativo, mejora de infraestructura, capacitación policial y el fortalecimiento institucional, con el propósito de elevar las capacidades tecnológicas y operativas de las instituciones encargadas de la seguridad en cada entidad.

La firma de los convenios fue encabezada por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, quien subrayó que la coordinación entre el gobierno federal y los estados es clave para que los recursos asignados se traduzcan en mejores herramientas y resultados efectivos en materia de seguridad para la población.

En representación de las entidades participaron Braulio Martínez Navarrete; Mauricio de la Serna Hernández; María del Rosario Novoa Peniche y Diana Belén Elizalde Franco.

Entre las acciones que se financiarán destacan la compra de patrullas, equipamiento táctico, sistemas de telecomunicaciones, construcción o mejora de infraestructura de seguridad y programas de formación policial, así como iniciativas para reforzar la coordinación institucional y mejorar la atención a la ciudadanía.

Con estos acuerdos, la SSPC y los gobiernos estatales reiteraron su disposición de trabajar de manera conjunta para consolidar instituciones de seguridad más sólidas y avanzar en el objetivo de brindar mayor protección a la población.