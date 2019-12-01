Firman convenio de colaboración CEDH y Cámara de Comercio Internacional

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Al presidir el acto protocolario de la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) y la Cámara de Comercio Internacional (CAMCOIN), el ombudsperson, Josué Mejía, dijo que “La dignidad humana debe estar al centro de todo lo que hacemos cotidianamente, de la actividad económica y de las políticas públicas”.

Recordó que desde su llegada al organismo se ha trazado una ruta de trabajo con las empresa, que son las que sostienen la economía, a fin de que en éstas se garantice el respeto a los derechos humanos, por lo que la firma del presente convenio significa hermanar a la defensoría del pueblo con el sector privado agrupado en la Cámara de Comercio Internacional.

Dado que la CAMCOIN tiene su sede en Texas, Estados Unidos, Mejía Pineda, aseguró que esta alianza fortalecerá las relaciones, no sólo entre la CEDH y la Cámara, sino entre el estado de Michoacán y las personas empresarias radicadas en el país del norte.

Por su parte, Carlos Marín Hernández, presidente de la Cámara de Comercio Internacional, aseguró que la importancia de la firma del convenio radica en el fortalecimiento de la cooperación institucional y en la promoción de la cultura del respeto, de la legalidad, de la responsabilidad social y de la protección de los derechos humanos en el sector empresarial.

Agregó que el desarrollo económico, la actividad empresarial y el respeto a la dignidad de las personas deben avanzar siempre de manera conjunta, a fin de generar espacios de diálogo, capacitación y trabajo coordinado en beneficio de la sociedad.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, detalló que el instrumento legal representa la suma de voluntades para impulsar una agenda común en favor de la dignidad humana, de la igualdad, la inclusión y el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos en el sector social y privado.

El documento signado establece la realización de acciones de capacitación y de promoción conjuntas, teniendo como temas centrales la igualdad sustantiva, la inclusión social, la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento y la participación ciudadana, a fin de contribuir desarrollo integral de las personas.



Al hacer uso de la palabra, como invitado de honor, el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, ex gobernador del Estado, se refirió a la separación que, durante muchos años prevaleció entre los derechos humanos y el crecimiento económico.

Añadió que hoy la defensa de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo de los pueblos, pues no puede existir un verdadero desarrollo si no se tiene como centro a la persona, principio fundamental en el que coinciden la Cámara de Comercio Internacional y la Comisión Estatal de los Derechos humanos.

El presidente del Club Empresarial Tres Marías, Josué Gómez Zavala, externó su convicción de que el desarrollo económico y el respeto a la dignidad humana deben avanzar de la mano, pues de esta forma se construye una sociedad fuerte y competitiva.

Al evento asistieron empresarios de aproximadamente 30 compañías de diversos sectores económicos, provenientes de municipios michoacanos, del Estado de México, de Coahuila y del vecino país del norte.