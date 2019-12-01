Firman Acuerdo de Amistad Felifer Macías y la alcaldesa de Cuauhtémoc

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2026.- Con el propósito de fortalecer la colaboración institucional y promover el intercambio de experiencias exitosas en beneficio de la ciudadanía de las dos entidades, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, encabezaron la firma del Acuerdo de Amistad entre ambas demarcaciones.

“Hoy, generacionalmente, creo que tenemos una enorme comunicación, que es marcar un antes y un después en la forma de hacer política, y también marcar una diferencia muy importante entre administraciones, las más cercanas a la gente, que procuran el orden. Que al final de día, el orden, si lo transmitimos, respecto a lo que es el respeto a los reglamentos, a las leyes, a la Constitución, el orden de lo que es el respeto a los propios valores, a los principios, es como estoy convencido que vamos a transformar a nuestros gobernados, a nuestra ciudad, a la alcaldía y a nuestro país”.

Destacó que esta alianza consolida una etapa de coordinación entre gobiernos locales que colocan el orden y el respeto al Estado de Derecho como base de la convivencia social. Además, señaló que el cumplimiento de reglamentos, leyes y principios institucionales permite construir ciudades más seguras, con mejores servicios y mayores oportunidades para las familias.

Subrayó que Querétaro comparte con Cuauhtémoc la visión de consolidar administraciones eficientes, con presencia en la calle y enfoque en resultados en seguridad, desarrollo económico, servicios públicos, cultura y turismo, y señaló que el Acuerdo de Amistad establecerá mesas de trabajo permanentes para intercambiar políticas públicas y fortalecer programas, a partir de una coordinación institucional basada en el orden, la cercanía y la responsabilidad.

Expresó su condena a los actos de violencia registrados recientemente en contra de la alcaldesa y de integrantes de su equipo de trabajo, y manifestó la solidaridad del municipio de Querétaro con la alcaldía Cuauhtémoc y señaló que ninguna agresión debe tener cabida en la vida pública y reiteró que la defensa del orden, la legalidad y el respeto a las instituciones constituye la base para fomentar la seguridad y la convivencia democrática.

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo afirmó que la cooperación entre gobiernos fortalece las capacidades institucionales y contribuye a consolidar un modelo de administración que atiende el orden, la legalidad y la atención directa con la gente, y reiteró que gobernar con responsabilidad implica asumir decisiones firmes para procurar que el espacio público funcione, que la autoridad cumpla su papel y que la ciudadanía viva con mayor tranquilidad.

“Cuando dos gobiernos se coordinan, la cooperación se vuelve fuerte. Y eso es lo que hoy estamos haciendo con Querétaro. Querétaro y Cuauhtémoc no están compitiendo, están compartiendo y eso deberíamos de hacer mucho. Compartir experiencias para mejorar la vida de nuestra gente, estrategias para mejorar las calles, modelos para fortalecer la seguridad, buenas prácticas para ser gobiernos mucho más eficientes, y siempre poniendo en el centro que la gente viva mejor, mejorar su calidad de vida”.

“Y cuando se construyen puentes entre gobiernos, pasan cosas muy poderosas. Se recuperan más espacios públicos, que es nuestra prioridad compartida, se profesionaliza el servicio público, se mejora la seguridad, se combate el miedo en las calles, y cuando se combate el miedo, se libera el potencial que tiene una ciudad. Así que hoy marcamos un antes y un después. Hoy hay una alianza clave para conseguir resultados reales”.