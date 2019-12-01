Finabien ha entregado más de 56 mil créditos para mujeres en Michoacán

Apatzingán, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- Rocio Mejía Flores, directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que a lo largo de la administración han entregado 110 mil créditos a la palabra para mujeres. Este número de préstamos representan un total económico de mil 800 millones de pesos, en apoyo a mujeres, con particular atención a población de comunidades originarias y afromexicanas.

En el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal señaló que del total de créditos otorgados a nivel nacional, 56 mil 500 han sido entregados en Michoacán.

Este día se entregan sus créditos a 551 mujeres, con lo que se supera la meta de 50 mil únicamente para la entidad. Recalcó que se trata de financiamientos con tasa cero de interés, es decir, las mujeres pagan solamente el monto solicitado.

Destacó que estos financiamientos son de utilidad para negocios emprendidos por mujeres, en el caso de Michoacán son principalmente estéticas que arreglan uñas o pestañas, venta en bazares, venta por catálogo (principalmente de ropa y de zapatos), venta de comida y alimentos preparados, tiendas de abarrotes, talleres de costura, panaderías, zapaterías, artesanías, e incluso hay registro de una vulcanizadora.

Mejía Flores manifestó a las beneficiarias que estos montos que hoy reciben pueden ser de utilidad para la compra de mercancías, materias primas, herramientas y equipos que permitan consolidar sus negocios. “Son créditos a la palabra. Nosotras nos confiamos en ustedes y ustedes se confían en su gobierno”.