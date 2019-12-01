Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Filosofía, Gaby Molina destacó la importancia del pensamiento filosófico como una herramienta para cuestionar, reflexionar y transformar la realidad, así como para construir una política con sentido ético, compromiso social y vocación humanista.

Desde su formación en la Facultad de Filosofía “Dr. Samuel Ramos” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), subrayó que la reflexión crítica es fundamental para impulsar la revolución de las conciencias y los principios del Humanismo Mexicano que orientan la Cuarta Transformación.

La filosofía, señaló, no debe permanecer únicamente en las aulas o los espacios académicos, sino formar parte de la vida cotidiana, de las decisiones públicas y de la relación entre gobierno y sociedad. Pensar, preguntar y dialogar permite comprender las distintas realidades, reconocer la dignidad de las personas y construir soluciones colectivas, con una política que coloque en el centro el bienestar y los derechos humanos.

Como parte de esta convicción, recordó el impulso a iniciativas que acercan la lectura y el pensamiento a distintos sectores de la población, entre ellas La filosofía es cosa de niños, proyecto editorial que impulsó siendo secretaria de Educación para despertar desde edades tempranas la curiosidad, la imaginación y la capacidad de cuestionar.

En esta fecha, Gaby Molina convocó a reivindicar la filosofía como una práctica necesaria para construir una sociedad más participativa, consciente y solidaria, donde la educación y la cultura sean herramientas de emancipación. Porque transformar también significa fomentar el pensamiento crítico, escuchar otras perspectivas y convertir la reflexión en acciones que contribuyan al bienestar colectivo.