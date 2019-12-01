Fiestas Guadalupanas en Morelia rompen récord de asistencia

Fiestas Guadalupanas en Morelia rompen récord de asistencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:13:30
Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Las Fiestas Guadalupanas del 2025 rompieron todos los récords de afluencia de visitantes, ya que durante los días en que se desarrolló esta gran tradición que impulsa el Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, se registró una asistencia muy superior al año pasado.

En rueda de prensa, el Alcalde informó que, en esta edición, fueron 924 comerciantes los que participaron en las Fiestas Guadalupanas que se llevaron a cabo del 20 de noviembre al 12 de diciembre, en la calzada Fray Antonio de San Miguel y en la Plaza Jardín Morelos.

El Presidente Municipal destacó que, de acuerdo a datos presentados por el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el número de visitantes se incrementó de 650 mil a 960 mil, del 2024 al 2025, y mencionó que estos números impactaron positivamente la derrama económica, de 13 millones a 18 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo.

Finalmente, Alfonso Martínez subrayó que la mejora en los indicadores es resultado de que en Morelia hay condiciones para la realización de eventos públicos, y en la ciudadanía existe la confianza para asistir en familia a cualquier actividad.

