FGR realiza primera reunión nacional de fiscales federales de 2026 en la CDMX

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional para procurar justicia y bienestar a la ciudadanía, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, encabezó en la Ciudad de México la Primera Reunión Nacional de Fiscales Federales de 2026, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Durante su mensaje, la Fiscal General destacó que todas y todos los participantes son piezas esenciales de un sistema de procuración de justicia que debe ser eficaz, transparente y coordinado, subrayando la importancia del respaldo interinstitucional para disminuir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y avanzar en la seguridad del país.

En ese sentido, precisó que “esta coordinación no significa interferencia ni subordinación, por el contrario, fortalece la autonomía constitucional de la Fiscalía, la enmarca en una visión de colaboración profesional con otras instituciones del Estado mexicano, para lograr mejores resultados para la sociedad”.

Godoy Ramos explicó que el encuentro está diseñado para evaluar y mejorar los mecanismos de coordinación, compartir experiencias y buenas prácticas, así como concretar compromisos que impacten directamente en la productividad institucional, con el objetivo de construir un sistema de procuración de justicia más fuerte, humano y eficaz.

“Quiero decirles con claridad que el trabajo que cada una y cada uno de ustedes realizan en sus fiscalías tienen un impacto real en la vida de las personas, en las víctimas, en las familias, en las comunidades, que confían en que el Estado actuará con firmeza, integridad y compromiso”, puntualizó.

Finalmente, señaló que la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno permite conformar un gran equipo capaz de enfrentar a la delincuencia y combatir la impunidad, lo que contribuye a generar cohesión y paz social en el país.

En la reunión estuvo presente Esthela Damián, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, quien presentó el programa integral “Reconecta con la paz”, enfocado en prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes mediante la reparación del daño y la reinserción social, como alternativa al castigo.

El programa contempla talleres psicoeducativos, servicio comunitario y actividades culturales, dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años, con el objetivo de fomentar su inclusión social y ofrecer alternativas a la prisión.

Además de los fiscales federales de las entidades del país, participaron David Boone de la Garza, titular de la FECOR; Héctor Elizalde Mora, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); y César Oliveros Aparicio, de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre otros funcionarios de la FGR.