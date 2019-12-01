FGE participa en Conversatorio 8M del Consejo Ciudadano de Morelia y promueve erradicación de estereotipos de género

FGE participa en Conversatorio 8M del Consejo Ciudadano de Morelia y promueve erradicación de estereotipos de género
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:34:01
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Morelia, Michoacán, 26 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en la Segunda Edición del Conversatorio 8M organizado por el Consejo Ciudadano del Municipio de Morelia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), la institución se sumó a esta actividad como parte de los compromisos impulsados por el fiscal general Carlos Torres Piña para erradicar la violencia contra las mujeres y promover una cultura de respeto e igualdad.

Durante el encuentro se impartió la plática “Sin Filtros, Sin Moldes”, a cargo de la psicóloga Karen Guzmán Álvarez, integrante de la Dirección de Empoderamiento del CJIM, quien abordó la importancia de eliminar los estereotipos de género que aún persisten en la sociedad.

La ponencia contó con la participación de alrededor de 50 asistentes y tuvo como objetivo generar conciencia sobre la construcción de entornos más igualitarios, además de fomentar la reflexión y el empoderamiento de las mujeres.

Con este tipo de acciones, la FGE reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que contribuyan a prevenir la violencia de género y fortalecer una cultura de respeto, igualdad y defensa de los derechos de las mujeres.

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