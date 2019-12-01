Festival del Nopal, el Pulque y la Gordita deja derrama económica de 16MDP: Gaspar Trueba 

Colón, Querétaro, a 16 de abril 2026.- El Festival del Nopal, el Pulque y la Gordita dejó una derrama económica de 16 millones de pesos y una asistencia superior a 21 mil visitantes, informó Gaspar Trueba Moncada, presidente municipal de Colón, quien calificó como “una celebración que nos permitió mostrar quiénes somos y hacia dónde va Colón”.

Informó que la edición de este año reunió a 21 mil 740 asistentes, entre familias del municipio y visitantes de distintos puntos del país, incluso holandeses y estadounidenses, lo que se tradujo en una derrama económica de 16 millones de pesos para la economía local.

“Colón se llenó de vida, de movimiento y de personas que vinieron a conocer, a probar y a quedarse con algo de nuestra esencia. Porque eso es lo que está pasando: cada vez más gente voltea a ver a Colón, lo recorre y lo vive”.

Señaló que, de acuerdo con las cifras presentadas, durante los 3 días del festival se vendieron 45 mil gorditas “preparadas por manos que llevan generaciones preservando las recetas”, se consumieron más de 7 mil litros de pulque, “una tradición que sigue vigente y que hoy conecta con nuevas personas”.

“Se comercializaron más de 750 productos derivados del nopal, lo que fortalece a los productores locales y da valor a lo que nace de esta tierra.

Además, se reportó saldo blanco en el desarrollo de las actividades, lo cual concluyó sin incidentes graves ni casos que lamentar”.

Destacó que el impacto del festival se sintió más allá del recinto: en la ocupación hotelera, en los comercios y en el ambiente que se vivió en cada rincón del municipio. “Hoy no solo hablamos de un festival exitoso. Hablamos de un municipio que se proyecta, que comparte su identidad y que encuentra en sus tradiciones una forma de crecer”.

Agradeció a productores, comerciantes, organizadores y a todas las personas que confiaron en Colón como destino. “Esta actividad se traduce en ingresos para familias, en oportunidades para emprendedores y en dinamismo para todo el municipio”.

Aseguró que su administración seguirá impulsando lo que define a Colón. “Ahí está nuestra fuerza y también nuestro futuro. Colón está listo para seguir recibiendo, para seguir creciendo y para seguir conquistando a quien lo visita”.

Hugo Costa Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Colón aseguró que este Festival superó las expectativas y generó una derrama económica que benefició a distintos sectores del municipio, más allá de los productores locales. “Fue un reto que nos puso nuestro alcalde, nos puso la vara muy alta, pero cumplimos y superamos las expectativas”.

Detalló que la asistencia al evento también impulsó ventas importantes en la Plaza de Soriano y el Lago de Ajuchitlán, además de estacionamientos y hoteles, lo que demuestra que “hubo una derrama económica que benefició a toda un área muy importante”.

Gustavo Herrera Huerta, productor de pulque de la comunidad de La Peñuela, resaltó que este evento superó las expectativas planteadas a los productores. “Es una oportunidad que tenemos todos los productores de Colón para dar a conocer nuestra gastronomía, lo que nosotros producimos, para que la gente sepa que es algo de calidad y de buen gusto”.