Festival de Música enaltece y posiciona a Morelia como referente cultural: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, participó en el anuncio de la 37ª Edición del Festival de Música de Morelia (FMM) “Miguel Bernal Jiménez”, que se realizará del 14 al 23 de noviembre. Durante su intervención, destacó que este evento posiciona a la ciudad como un referente cultural a través de la música.

Acompañado por Ricardo Bernal Vargas, presidente del consejo directivo del FMM, y Verónica Bernal Vargas, directora del festival, el Alcalde recordó que en 2017 el FMM fue un pilar fundamental para que Morelia fuera reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música. Este logro se complementa con la formación musical del Conservatorio de las Rosas, los Niños Cantores y la arraigada vocación cultural de la ciudad.

Alfonso Martínez, subrayó que el Festival “Miguel Bernal Jiménez” se ha consolidado como un éxito gracias a la colaboración entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno, lo que ha permitido su proyección más allá de las fronteras. “Morelia es espectacular, y este festival, con 37 años de trayectoria, contará con el respaldo del Gobierno Municipal para que las y los visitantes encuentren una ciudad limpia, ordenada, bella y con los mejores escenarios. Morelia está más bella que nunca, y con música, aún mejor”, afirmó el Alcalde.

Por su parte, Verónica Bernal Vargas, directora del FMM, detalló que el festival incluirá actividades para toda la familia, como conciertos, talleres, cuentos musicalizados y eventos para los más pequeños.

Además, se realizarán actividades paralelas emblemáticas, como los tapetes florales de Patamban en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, el IX Coloquio “Miguel Bernal Jiménez: La Música en las Américas, una mirada global” y una muestra gastronómica en la Casa de la Cultura con representación de países como Brasil, Cuba, Colombia, Argentina, entre otros.

El festival contará con la participación de aproximadamente 700 artistas invitados provenientes de países como Alemania, Austria, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Israel, México, Noruega, Rusia y más. A la rueda de prensa asistieron también la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz; su homóloga estatal, Tamara Sosa Alanís; el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García; y, de manera virtual, el Consejo Artístico del Festival de Música de Morelia.