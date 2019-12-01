Festeja SEDIF la Navidad con los adultos mayores de San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- Con una tradicional pastorela inició la celebración que encabezó la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo, en el Centro Regional de Desarrollo Humano “Consuelo Martínez de Gómez”, lugar donde se congregaron cerca de 400 usuarios para convivir, pedir posada y romper piñatas.

Fernández Trejo, a nombre de la titular del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, deseó feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas las personas mayores de 60 años de edad, asimismo, informó que este año se incrementó la meta de inscripciones en este sitio que recibe a cerca de mil 600 personas en sus capacitaciones y talleres productivos, recreativos y deportivos.

“Es importante saber que hay muchos adultos mayores en las comunidades de la sierra y el semidesierto que no tienen la oportunidad de estar aquí haciendo comunidad, o tal vez están en un asilo sin nadie que esté viendo por ellos, por eso, quienes tienen esta gran fortuna, es importante nunca perderlo de vista, agradecérselo a la vida y tenerlo en cuenta en estas fechas tan especiales”, aseguró.

A su vez, la coordinadora del centro regional en San Juan del Río, Claudia Ivette Sandoval Sánchez, dio la bienvenida a las autoridades estatales e invitados especiales y destacó que este evento se preparó con mucho cariño, respetando los derechos de los adultos mayores, y conservando la realización de las tradicionales posadas que promueven los valores como la solidaridad y la empatía.

La cancha de usos múltiples fue el escenario donde disfrutaron de la pastorela que escenificaron los actores de la compañía de teatro de Cristian Lugo; igualmente, tomaron ponche, encendieron velitas para pedir posada junto a un nacimiento viviente y al final rompieron varias piñatas rellenas de dulces.