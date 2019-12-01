Fernández Noroña confirma que podrá buscar nuevamente la presidencia del Senado

Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que sí podrá participar en el proceso para buscar nuevamente la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, luego de que el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, le aclaró por escrito que no existe ningún impedimento para que compita por el cargo.

Durante una videocharla difundida este lunes, el legislador explicó que recibió un mensaje de Mier en el que coincide con que tiene derecho a contender, lo que cambia el escenario después de que la semana pasada se interpretara que estaba descartado para repetir en la presidencia de la Cámara Alta.

Fernández Noroña reveló que, tras esas declaraciones, elaboró un documento dirigido a las y los senadores de Morena en el que cuestiona la postura asumida por el coordinador parlamentario. En dicho texto plantea que el grupo parlamentario debe reunirse para definir el mecanismo con el que se elegirá a la nueva Mesa Directiva.

El morenista señaló que su intención era expresar su inconformidad por haber sido excluido de manera anticipada, pese a que, dijo, el acuerdo político sobre la presidencia del Senado fue alcanzado entre los partidos aliados y no por las bancadas de oposición.

Asimismo, informó que distribuyó una breve reflexión entre sus compañeros de bancada, incluidos quienes actualmente cuentan con licencia, para exponer lo que considera una ofensiva en su contra y, al mismo tiempo, conocer si cuenta con el respaldo suficiente para buscar nuevamente la presidencia del Senado.

Fernández Noroña indicó que, a partir de las respuestas que reciba de las y los legisladores de Morena, decidirá si formaliza su participación en la elección interna para encabezar nuevamente la Mesa Directiva.