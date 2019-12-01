Feria del Bienestar llega a Morelia con jornada integral de servicios: Segob

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Con la representación del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor encabezó la primera Feria del Bienestar y la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, realizados en el Atrio de Catedral y la plaza Benito Juárez, donde 59 instituciones federales y estatales ofrecieron trámites y servicios inmediatos a la población, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el marco de la estrategia por el desarme voluntario se instaló un módulo para la entrega anónima de armas de fuego a cambio de una remuneración económica, las cuales que la Secretaría de la Defensa Nacional destruirá. También se efectuó el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, señaló que se estarán llevando estas acciones a toda la entidad. “Vamos a visitar todas y cada una de las viviendas que están en Michoacán, en las 13 regiones, y lo vamos a hacer de la mano de la Secretaría de Bienestar y de nuestros aliados de siempre, los Servidores de la Nación”, expresó.

Durante la jornada se brindaron trámites de vivienda, servicios del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, regularización de asentamientos, asesoría jurídica, financiamiento para emprendedores, orientación nutricional y servicios de salud sexual y reproductiva. También se instaló una tienda móvil de Alimentación para el Bienestar con productos a bajo costo, entre otras actividades.

En el evento inaugural también asistieron Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio; Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; y Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, además de funcionarios federales, estatales y municipales.