Félix Salgado denuncia nepotismo en Morena tras decisión rumbo a 2027

Félix Salgado denuncia nepotismo en Morena tras decisión rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 22:50:43
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- El senador Félix Salgado Macedonio acusó la existencia de nepotismo al interior de Morena, al señalar que dentro del movimiento hay familias que concentran poder político.

El posicionamiento se da luego de que la dirigencia nacional del partido anunciara nuevas reglas de cara a los procesos electorales de 2027. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, informó que familiares de gobernantes en funciones no podrán participar en las encuestas para definir candidaturas.

La medida impacta directamente en entidades como Guerrero, donde actualmente gobierna Evelyn Salgado Pineda, hija del legislador.

Ante este escenario, Salgado Macedonio sostuvo que existe un posible conflicto entre los estatutos internos del partido y lo establecido en la Constitución, al considerar que se limitan derechos políticos.

Aunque reconoció que la disposición lo coloca en una situación de impedimento, afirmó que, en su caso, la decisión final debería recaer en la ciudadanía y no únicamente en los órganos partidistas.

El debate se da en medio de los preparativos rumbo a las elecciones de 2027, donde Morena busca definir los criterios para la selección de sus candidaturas.

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