Felifer Macías destaca fortaleza del PAN en Querétaro y llama a blindar candidaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 19:25:57

Querétaro, Qro., 28 de marzo de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, aseguró que Acción Nacional mantiene una fuerza ciudadana sólida en el estado, respaldada por la sociedad civil organizada, y subrayó la importancia de blindar las candidaturas frente a la delincuencia organizada.

Enfatizó que cualquier ciudadano puede participar en los procesos internos del PAN, aunque reconoció que será responsabilidad del partido evaluar las trayectorias y solicitudes de quienes aspiren a una candidatura.

Sobre la integración de nuevos perfiles, el alcalde recordó que el partido lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía, lo que permite que cualquier persona pueda sumarse. “Siempre va a ser positivo que la ciudadanía se involucre”.

“Por supuesto que siempre también tiene que ser responsable y muy bien cuidadas las convocatorias y la revisión de las solicitudes”.

Recordó que Acción Nacional ha insistido en el Congreso en la necesidad de proteger las candidaturas de posibles vínculos con el crimen organizado, al que calificó como “el mayor cáncer que sufre este país”.

Respecto a las críticas por presunto proselitismo o campañas anticipadas, Macías rechazó que el evento tuviera ese carácter.

“Todo partido político tiene el derecho de reunirse, de hacer sus asambleas, de hacer sus eventos. Este es un evento más del partido, pero también en un contexto muy especial de que hoy hay un PAN en Querétaro muy fuerte, con muchísima alegría y energía”.

Cuestionado sobre la ventaja que podría representar su visibilidad como alcalde frente a ciudadanos sin cargo público, respondió: “Yo estoy trabajando en mi labor encomendada. La confianza que me dio la gente en la elección pasada, más de 250 mil queretanas y queretanos votaron por mí, y ustedes saben que es mi mayor obligación, mi mayor responsabilidad, a la cual estoy metiendo todo mi esfuerzo para gobernar bien la ciudad de Querétaro”.