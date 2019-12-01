Felifer Macías da la bienvenida a los integrantes del Cabildo Juvenil 2025

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto 2025.- Querétaro capital necesita líderes que construyan puentes, generen consensos y promuevan el diálogo, para que estas acciones se traduzcan en beneficios reales para las familias queretanas, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Al dar la bienvenida a las y los jóvenes que integran el Cabildo Juvenil 2025 destacó que, esta administración apuesta por las nuevas generaciones y por una visión renovada, con la convicción de que desde hoy se deben sentar las bases para un Querétaro más ordenado, seguro y con oportunidades para todas y todos.

“Hoy lo que ustedes van a vivir, lo que ustedes hoy van a compartir, dialogar, discutir y debatir, representa el sentir de más de un millón de queretanas y de queretanos que viven en la ciudad. Hoy sus voces representan no nada más a los jóvenes, representan a todos los sectores de nuestra sociedad, por lo tanto, es que es un honor de verdad recibirlos y que sepan que este Salón de Cabildo es su casa y que se enorgullece de tenerlos”.

Reconoció la visión de la regidora Rosa Corral Bolaños, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Juventud del Ayuntamiento, así como su trabajo para impulsar a las nuevas generaciones y hacer posible este Cabildo Juvenil, con un enfoque que trasciende colores partidistas y prioriza el presente y el futuro de la capital.

Exhortó a las y los jóvenes a impulsar un cambio en la sociedad no solo desde la política, sino también desde su colonia, universidad o asociaciones civiles, con el objetivo de promover la participación ciudadana y motivar a que más jóvenes se involucren en los temas sociales, para exigir representantes y gobiernos a la altura de los retos que enfrenta el país.

Rosa Corral Bolaños, regidora y presidenta de la Comisión, señaló que el Cabildo Juvenil es un ejercicio establecido en la Ley Estatal de Juventudes que faculta a todos los ayuntamientos para realizarlo, y que permite a jóvenes de 18 a 29 años asumir el papel de regidor, secretario de ayuntamiento, síndico o presidente municipal, con el propósito de fomentar su participación política y fortalecer su compromiso con las decisiones que definen el presente y futuro de la ciudad.

Agregó que durante la sesión del Cabildo Juvenil se presentarán propuestas orientadas a las 21 comisiones que integran este ayuntamiento, de las cuales una será turnada para su análisis y votación formal en la comisión correspondiente, con el objetivo de que se convierta en realidad. Asimismo, indicó que este cabildo continuará como un órgano consultivo para encaminar políticas públicas.