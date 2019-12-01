Felifer Macías anuncia inversión por 604 millones de The Home Depot en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció la inversión por 604 millones de pesos por parte de The Home Depot México, con la construcción y apertura de su séptima tienda en el estado de Querétaro.

Destacó que la inversión que se genera por parte de The Home Depot, es el reflejo del panorama que se vive en Querétaro de paz y prosperidad, donde se generan las oportunidades y confianza que existe donde se cuenta con certeza jurídica para fomentar la llegada de inversión y generación de empleos.

“¿Por qué la gente viene a vivir a Querétaro? ¿Por qué somos de las ciudades de mayor crecimiento exponencial a nivel nacional? Porque aquí la gente encuentra oportunidades que simbolizan que la gente aquí puede vivir segura. Desde aquí, en Querétaro, podemos decir si se puede vivir seguro en México, con lo que eso implica. Y también aquí podemos decir aquí, aquí hay empleo, hay empleo formal”.

Añadió, que hoy como nunca se le ha apostado a la generación de inversión, ya que durante este 2025, se han generado ocho mil 600 millones de pesos, cifra que ha sido histórica para la ciudad de Querétaro donde se han aperturado más de tres mil 100 nuevos negocios.

“Hoy creo que vamos por un muy buen rumbo, por muy buen camino. En la ciudad de Querétaro, en este dos mil veinticinco, que ya está por terminar, rompimos el récord de inversión privada para la ciudad. Llegamos a ocho mil seiscientos millones de pesos, nunca en la historia de la ciudad de Querétaro. En un año había llegado tanta inversión privada como se consiguió en este año. Se aperturaron tres mil cien nuevos negocios”.

Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, detalló, que con la llegada de esta nueva tienda de The Home Depot México se fortalece la inversión y la proveeduría local en Querétaro, esto gracias a la confianza que hay invertir en Querétaro, lo que ha generado la apertura de más de tres mil negocios lo que representa un 70 por ciento más que el año pasado, así como la disminución de un 16 por ciento en el cierre de establecimientos.

Guillermo Sonetti, director Senior de Construcción, The Home Depot México, resaltó que con la llegada de la séptima tienda a Querétaro, se formalice la proveeduria local, ya que ocho de cada 10 productos que se venden en la tienda son de producción local, lo que permitirá impulsar el desarrollo de empresarios y emprendedores locales. Además, señaló que la séptima tienda de The Home Depot, se instalará en zona poniente de la ciudad sobre Avenida de la Luz y Bernardo Quintana.