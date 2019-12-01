Felifer Macías anuncia desaparición de dos áreas de su gabinete para promover austeridad y eficiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:51:58

Querétaro, Querétaro, a 24 de marzo 2026.- Para responder a un objetivo de austeridad y eficiencia en el ejercicio de recursos, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, informó sobre una reestructuración en su gabinete que incluye la desaparición de dos áreas: la Secretaría de Gestión Delegacional y la Oficina de Presidencia Municipal.

“Queremos ser mucho más austeros y eficientes. Por eso desaparecemos dos secretarías, pasamos de 24 a 22 dentro del gabinete. Lo que buscamos es que las delegaciones estén mucho más fortalecidas y tengan contacto directo con los ciudadanos”.

Aclaró que no tendrán la misma jerarquía ni ejercerán presupuesto como lo hacía la Secretaría de Gestión Delegacional. “Serán figuras de organigrama para trámite administrativo, sin recursos propios”.

Adelantó que en los próximos días se anunciarán cambios y movimientos en el gabinete, incluyendo la situación de la secretaria Beatty León. Subrayó que los recursos que antes se centralizaban ahora se distribuirán directamente a las delegaciones, con el propósito de mejorar los servicios públicos.

Respecto a la creación de nuevas dependencias, como la Coordinación de Institutos Municipales y la Dirección de Comunicación Social, Macías aclaró que no tendrán la misma jerarquía ni ejercerán presupuesto como lo hacía la Secretaría de Gestión Delegacional. “Serán figuras de organigrama para trámite administrativo, sin recursos propios”.