Felifer Macías afirma que su futuro político depende del gobernador Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:20:56

Querétaro, Qro, 4 de marzo de 2026.- "Como lo he comentado antes y con toda claridad, mi futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri González", afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Ahorita estoy enfocado en dar resultados, en tener la confianza de los ciudadanos, en el millón 200 mil personas que todos los días nos exigen. Mi futuro político depende del gobernador Kuri y estoy enfocado a lo mío”.

Esto, luego de que durante un encuentro con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que los ediles que tengan la posibilidad legal de reelegirse cuentan con el respaldo total del partido.

El líder nacional de los panistas enfatizó que quienes actualmente están en funciones “llevan mano” en el proceso, por lo que no deben dedicar tiempo ni esfuerzo a buscar la candidatura, ya que esta les pertenece por su trabajo.

Sin embargo, pidió a los alcaldes concentrarse exclusivamente en su gestión y resultados, y garantizó que el partido reconocerá su esfuerzo al permitirles encabezar las planillas en las próximas elecciones.