Federación y concesionaria, sin interés en sacar el tren de Morelia, denuncia Bedolla

Morelia, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció que ni el gobierno federal ni la concesionaria, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), han manifestado interés en lograr sacar el ferrocarril de la ciudad de Morelia; reprochó que la empresa ha sido omisa en lograr infraestructura para que sea seguro el tránsito de este medio de transporte por la capital michoacana.

En conferencia de prensa, tras ser cuestionado por la muerte de un menor de edad en la colonia Jacarandas, el mandatario estatal reconoció que sacar el tren de la ciudad de Morelia es una solicitud que se tiene desde hace décadas sin que CPKC haya hecho alguna acción hasta el momento.

Agregó, se ha solicitado durante décadas que el tren salga de la ciudad, o mínimo se pueda crear un corredor seguro, igual que lo tiene Querétaro, donde con diversas obras se “encapsula” la circulación del ferrocarril.

“No vemos nosotros ningún interés en la empresa, ni del gobierno federal, en esta situación. Lo digo con mucha responsabilidad y con molestia como gobernador”.

Ramírez Bedolla destacó que su administración ha realizado obras de gran calado que generan accesibilidad para la ciudadanía, tal es el caso del paso elevado a la altura de la Pepsi, sin embargo, recalcó que la concesionaria no ha otorgado la atención debida, pues hacen falta otras en diversas zonas de Morelia.

Por ello, invitó a que Kansas City invierta un peso por cada peso que ha invertido el estado en obras, asimismo, apuntó que si la federación aporta otro peso más, se lograrían avances importantes.