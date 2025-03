Fausto Vallejo presenta la campaña “Tu Pones el Valor”

Morelia, Michoacán; a 18 de Marzo de 2025.- El regidor del Partido Verde Ecologista, Fausto Vallejo, lanzó su campaña "Tu Pones el Valor", con el objetivo de promover valores en la infancia y generar conciencia en nuestra sociedad sobre la importancia de la educación basado en principios sólidos.

La campaña contempla varios puntos clave, como la formación temprana, que busca reforzar conductas y creencias positivas en los niños desde pequeños, también se enfoca en mejorar la sociedad a través de la educación en valores, lo que promueve adultos más conscientes y responsables; además, la campaña busca reforzar mensajes de respeto, empatía y solidaridad para influir positivamente en la infancia.

Entre las actividades promovidas por el regidor Vallejo habrá un camión de recolección para controlar la basura y promover la limpieza en la comunidad, y así fomentar la responsabilidad ambiental en la infancia.

“Les vamos a poder llevar ahí alguno de los distintos valores del por qué realizar ese tipo de campañas, no es nada más decirles el valor, sino también concientizar a los niños con algunos foros, que queremos organizar”, resaltó Vallejo.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, destacó que todas las leyes aprobadas por el partido tienen como finalidad trabajar con la niñez y promover su bienestar, la campaña "Tu Pones el Valor" es un ejemplo de este compromiso y busca empoderar a los niños como agentes de cambio para garantizar una generación consciente y responsable.

“La verdad es que estoy muy contento yo siempre he dicho que hace falta ver a nuestros regidores o nuestros regidoras activos con su trabajo y principalmente yo, Fausto, te quiero reconocer que en estos meses que llevas como regidor ha ido a las colonias y te he visto cumplir los compromisos y me da mucho gusto que comprendas una campaña de valores por qué es algo de lo que conocemos mucho en México y en el mundo”.