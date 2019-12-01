Familias morelianas llenan de color el Centro Histórico durante desfile por el natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2026.- Banderas, papeles de colores, música y el entusiasmo de miles de familias morelianas llenaron este miércoles la avenida Madero, durante el desfile conmemorativo por el CCLXI aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se dieron cita en el primer cuadro de la ciudad para disfrutar de esta celebración cívica, que reunió a autoridades, instituciones educativas y familias, en un ambiente festivo y de tranquilidad, teniendo como escenario las calles del Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El primer contingente estuvo encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, acompañado por integrantes de su gabinete, quienes recorrieron la avenida Madero desde las inmediaciones de la plaza Villalongín hasta su cruce con la calle León Guzmán.

A lo largo del trayecto, el público recibió con entusiasmo a quienes desfilaban en formación, principalmente de escuelas secundarias y de nivel medio superior, que participaron con orgullo en esta celebración dedicada a uno de los personajes fundamentales de la historia de México, y uno de los hijos más ilustres de Morelia.

Entre las instituciones participantes, estuvieron escuelas secundarias técnicas; escuelas secundarias federales; asimismo, participaron en el recorrido universidades como La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), la Universidad Montrer y la Universidad Vasco de Quiroga. También estuvieron presentes la Prefeco Melchor Ocampo; el Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem); el Telebachillerato Michoacán; el Conalep Michoacán; entre muchas instituciones educativas más.

El paso de las y los estudiantes convirtió la avenida Madero en un espacio de convivencia y celebración, con familias que ondearon banderas y acompañaron el recorrido entre aplausos, mientras niñas y niños disfrutaron especialmente de los papeles de colores que dieron un toque festivo a la jornada.

Con las actividades conmemorativas por el natalicio de José María Morelos y Pavón, el Gobierno de Morelia lleva la celebración a las calles para que las familias morelianas celebren con orgullo la historia, de la que forma parte nuestra ciudad, y la consolida como el mejor lugar para vivir.