Faltan por atender al menos 10 comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro, debido a lo crecido de los ríos: Sonia Carrillo

Faltan por atender al menos 10 comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro, debido a lo crecido de los ríos: Sonia Carrillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 20:49:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pinal de Amoles, Querétaro, a 13 de octubre de 2025.-  Al menos 10 comunidades de la Sierra Gorda no han podido ser intervenidas por la Comisión Estatal de Infraestructura debido a lo crecido de los ríos, reconoció Sonia Carrillo Rosillo, titula de la dependencia estatal.

“La CFE depende de que abramos los caminos, pero que sepan que estamos comprometidos y sobre todo tenemos la instrucción del gobernador de aplicarnos, pero son 10 lugares en los que no hemos podido todavía acceder por la crecida del río porque tenemos varios ríos y arroyos, pero son aproximadamente 10 los lugares que tenemos que esperar a que baje el agua”.

Durante el recorrido al que acompañó a la presidente de México, claudia Sheinbaum Pardo y del mandatario estatal, Mauricio Kuri González, Carrillo Rosillo recordó que actualmente ya quedaron liberados los accesos de las comunidades con la cabecera del municipio de Pinal de Amoles, sin embargo, esperan a que baje la creciente del agua para poder acceder a los lugares en los que aún no han podido entrar.

“Ya se hicieron ayer (domingo) puentes aéreos para llevar alimento, medicinas y artículos no perecederos a las personas que resultaron afectadas; seguramente siguen viendo pasar maquinaria porque estamos trayendo todo y más para que rápido se puedan restablecer los caminos porque si no abrimos tampoco puede entrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Por ello, en cuanto el cauce del río baje acelerarán los trabajos para que la paraestatal pueda entrar a reestablecer la energía eléctrica de las comunidades que se quedaron sin el servicio.

Reconoció que una de las comunidades más representativas a las que aún no pueden ingresar es la de Santa María Cocos, en donde tuvieron que hacer un puente aéreo para poder llevarles suministros. 

“El río allí creció, bueno, en todos lados, pero ustedes saben el tamaño de la precipitación que nos cayó en la sierra y pues el agua creció descomunalmente”. 

Destacó que actualmente hay 45 agentes más los operadores, 38 mecánicos, 38 máquinas de Gobierno del Estado y diversas cuadrillas para que no falle la maquinaria.

“Ahorita ya están todas las arterias transversales que van hacia las carreteras principales libres y lo que se está removiendo en este momento son los caminos vecinales; además, por gestión del gobernador, la Sedena nos prestó dos retros, cuatro camiones y dos excavadoras para poder abrir con mucho mayor prontitud”.

Reconoció que lo más urgente es la comunicación para sus alimentos, medicinas y sobre todo para el tema de salud que deben ser atendidas, principalmente las personas adultas mayores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGE de Michoacán percance en Carrera Panamericana; hay nueve heridos
Aumenta a cinco el número de víctimas mortales tras ataque en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán 
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Privan de la vida a una mujer en la comunidad el Rejalgar de Apaseo el Alto, Guanajuato
Más información de la categoria
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Confirma Mauricio Kuri que al menos 30 comunidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro
Gobierno de México cuenta con recursos para enfrentar contingencias climatológicas, asegura Claudia Sheinbaum en Querétaro
Caos por colapso de App de BBVA México: Millones se quedan sin dinero en pleno inicio de semana 
Comentarios