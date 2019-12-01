Falsa, supuesta irrupción de la delincuencia organizada a Michoacán con policías jaliscienses: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 09 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que hubiera una incursión de grupos del crimen organizado al estado con elementos de la policía de Jalisco, particularmente en la zona del municipio de Tepalcatepec.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal calificó como falsa la versión que ha circulado sobre una supuesta entrada de estos grupos a territorio michoacano mediante corporaciones policiales jaliscienses, al señalar que existe coordinación permanente entre las autoridades de ambas entidades en la zona limítrofe.

Explicó que en la región se mantiene presencia de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas personal de la 43 Zona Militar y de la Guardia Civil, además de la comunicación directa con autoridades del estado vecino para vigilar la franja fronteriza.

Ramírez Bedolla detalló que en la carretera que conecta a Tepalcatepec con Coalcomán existe un tramo de aproximadamente dos a tres kilómetros que pertenece territorialmente a Jalisco. Añadió que, debido a que ambos estados comparten territorio en esa área, es común que las policías estatales de Michoacán y Jalisco operen de manera coordinada para reforzar la seguridad.