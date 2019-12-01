Facultad de Biología de la UMSNH estrecha alianzas en pro del medio ambiente e impulsa la práctica del alumnado

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estrecha alianzas con diversas instituciones y con comunidades de los pueblos originarios para trabajar en pro del medio ambiente y para fomentar la práctica en el alumnado, por lo que tiene en puerta la firma de cuatro convenios de colaboración, adelantó el profesor investigador de la dependencia académica, José Arnulfo Blanco García.

El también coordinador del Laboratorio de Investigación en Restauración Ecológica, compartió que la facultad se ha distinguido por trabajar el tema del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, lo que lleva implícito conjuntar esfuerzos con las o los dueños de los territorios en donde está la biodiversidad que se quiere conservar.

Indicó que, a la par, se ha buscado involucrar a las y los estudiantes en ejercicios reales de conservación, como es la elaboración del Programa de Manejo de varias Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales, el cual es un documento rector que dice qué biodiversidad hay en estos espacios y cómo debe ser manejada.

El investigador nicolaita precisó que, los convenios a signar son tripartitas en los que participan la Universidad Michoacana, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado que es quien administra las ANP y las o los dueños de dichas Áreas.

Al respecto, puntualizó que, se están por firmar cuatro convenios para cuatro ANP, el primero en la laguna de Zacapu, en donde el Ayuntamiento coadministra esta Área; el segundo, con la comunidad de Santiago Tingambato, en el municipio de Tingambato, en donde apuntó que, decidieron certificar como Área Voluntaria de Conservación 900 hectáreas de una vegetación muy rara en el estado, que está prácticamente en peligro de extinción, que se llama Bosque Mesófilo de Montaña.

“Es muy importante lo que hicieron, no tienen Programa de Manejo, entonces la Facultad les va a ayudar de manera gratuita, es un ganar-ganar porque la Secretaría y los dueños de los territorios van a tener su Programa de Manejo y los alumnos van a aprender de un ejercicio real”.



En tanto, el tercer acuerdo es con la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, que también tiene un Área Voluntaria de Conservación, la cual es de dos mil 300 hectáreas, y el cuarto convenio, es con el municipio de Tangancícuaro, en una área que administra el Fomento Turístico de Michoacán (FOTURMICH).

“Con esas cuatro Áreas Protegidas, la Facultad de Biología va a estar haciendo una retribución social muy importante, porque sus alumnos y sus profesores van a generar información básica y clave para que estos ecosistemas que están en las cuatro Áreas sigan existiendo y se manejen de manera adecuada”, subrayó.

Blanco García indicó que, uno de los objetivos principales es que las y los estudiantes no sólo aprendan teoría, sino que aprendan elementos prácticos de cómo conservar los ecosistemas y en un futuro tengan trabajo en este campo laboral.

La facultad, dijo, se ha distinguido por tener excelentes investigadores que publican en revistas de muy alto impacto, pero hay otra parte del quehacer del biólogo, que es el trabajo en gobierno, en la iniciativa privada, en consultorías ambientales, “y que es donde se están requiriendo muchos biólogos y es importante que le demos a conocer a nuestros futuros egresados que hay una oportunidad de trabajo y que los capacitemos en lo que llamamos gestión ambiental”.

En tanto, comentó que, la dependencia busca continuar el trabajo de vinculación y extensión de la Facultad, para que cumpla la importante función de retribución del conocimiento, “el conocimiento no sirve si está nada más almacenado en los libros y en publicaciones y es importante ir a las comunidades, a los ejidos, a las Áreas Protegidas, a que nuestros futuros biólogos se fogueen en estos temas”, enfatizó.