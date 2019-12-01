Fabiola Alanís y SSP refuerzan coordinación para avanzar en la construcción de la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Poder Legislativo y la dependencia estatal, en concordancia con los ejes del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Durante el encuentro se abordaron acciones concretas que pueden impulsarse de manera conjunta desde el Congreso del Estado para respaldar la estrategia integral de seguridad, particularmente en lo relacionado con el fortalecimiento institucional, la prevención del delito, la atención a las causas que generan violencia y el acompañamiento presupuestal y normativo a la Secretaría de Seguridad Pública.

Fabiola Alanís destacó que la coordinación entre poderes es indispensable para que las políticas públicas en materia de seguridad tengan resultados sostenibles y con enfoque social.

“La seguridad no se construye de manera aislada. Desde el Legislativo tenemos la responsabilidad de acompañar, fortalecer y generar las condiciones legales y presupuestales para que la estrategia de seguridad del estado sea eficaz y cercana a la gente”, afirmó.

Subrayó que el Plan Michoacán impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum marca una ruta clara para atender el problema de la violencia desde una visión integral.

“El Plan Michoacán nos convoca a actuar con responsabilidad y unidad. Desde el Congreso estamos comprometidos a trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública para atender las causas, fortalecer las instituciones y avanzar hacia una paz duradera con justicia social”, señaló la legisladora.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que el Congreso del Estado mantendrá un diálogo permanente con las autoridades de seguridad para evaluar avances, respaldar las acciones que están dando resultados y garantizar que Michoacán cuente con un marco institucional sólido que responda a las necesidades de las y los ciudadanos.