Fabiola Alanís: Visión humanista de Morena ha cambiado la vida de millones de mexicanos

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.– La diputada Fabiola Alanís subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación representa el proceso social y político más trascendente de las últimas décadas, al haber logrado transformar de fondo la vida de millones de mexicanas y mexicanos a través de un programa profundamente humanista que hoy constituye la esencia y la razón de ser de Morena.



La coordinadora parlamentaria de Morena destacó que los gobiernos emanados de este movimiento han colocado en el centro de la vida pública a quienes históricamente fueron relegados, mediante políticas de bienestar, justicia social y ampliación de derechos que hoy son pilares del nuevo modelo de desarrollo nacional.



“Estamos frente a un movimiento que no sólo ganó elecciones, sino que cambió la forma de gobernar y de entender el poder público: hoy se gobierna para el pueblo, con prioridad en las personas más pobres, en las mujeres, en las juventudes y en quienes nunca habían sido escuchados”, afirmó.



Fabiola Alanís expresó además su respaldo firme a la presidenta de México, reconociendo su conducción política y su compromiso para dar continuidad y profundidad al proyecto transformador iniciado en 2018.



Señaló que existe plena convicción dentro del movimiento para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, fortaleciendo las reformas estructurales de carácter social y garantizando la permanencia de los programas que hoy son derechos del pueblo de México.



En ese sentido, resaltó la fuerza organizativa de Morena, integrada por más de 11 millones de personas afiliadas en todo el país, lo que —dijo— refleja no sólo una estructura partidaria sólida, sino un amplio respaldo social al proyecto de nación que impulsa la transformación.



“Esta afiliación histórica expresa la confianza del pueblo en un movimiento vivo, consciente y organizado, que tiene claro que la tarea no está concluida y que debemos seguir profundizando las reformas para garantizar bienestar, justicia y dignidad para todas y todos”, sostuvo.



Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que desde el Poder Legislativo se continuará acompañando a la presidenta y a los gobiernos de la transformación para blindar los avances sociales alcanzados y seguir construyendo un México más igualitario, con derechos y oportunidades para el pueblo.