Fabiola Alanís: Uruapan será eje del desarrollo y la paz en Michoacán con inversión federal y estatal sin precedente

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– La diputada local Fabiola Alanís destacó que el municipio de Uruapan se convierte en uno de los principales polos de acción dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con inversión sin precedente para fortalecer la seguridad, el desarrollo productivo, la infraestructura educativa, la salud y el bienestar social.

Durante la presentación del plan en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de Uruapan como corazón económico y social de Michoacán, al anunciar acciones estratégicas de alto impacto que responden a las demandas históricas de la región.

Entre ellas, la modernización del Hospital General de Uruapan, que será reconvertido en hospital de zona con servicios ampliados de especialidad, así como la construcción de cinco unidades de medicina familiar y nuevos centros de cuidado infantil en comunidades aledañas.

“La paz también se construye desde la salud, desde la escuela, desde el empleo digno y el campo productivo. Por eso, Uruapan será el ejemplo de cómo el desarrollo puede traer seguridad y esperanza”, señaló Fabiola Alanís.

El plan federal contempla además la ampliación de la infraestructura educativa, con 30 mil nuevos espacios en bachillerato y 50 mil en universidades públicas, así como la apertura de centros de formación técnica y en inteligencia artificial para las y los jóvenes de la región.

En Uruapan se instalará uno de los 10 Centros Comunitarios de Alto Rendimiento de la CONADE, para promover el deporte y la convivencia como pilares de prevención social de la violencia.

En el ámbito económico, se consolidará el polo agroindustrial del aguacate y el limón, con créditos y apoyos por más de 1,500 millones de pesos, además de una inversión de 292 millones de pesos en sanidad vegetal y fortalecimiento del campo. Estas medidas beneficiarán directamente a más de 10 mil productores, mediante la generación de empleos y la mejora de condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas.

En materia de seguridad, la diputada resaltó la instalación del Operativo Paricutín, que desplegará más de 10 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en todo el territorio michoacano, con presencia especial en Uruapan y el Valle de Apatzingán, regiones donde la extorsión y el delito de alto impacto han afectado la producción y el comercio.

“La presidenta Sheinbaum lo ha dicho con claridad: habrá resultados, habrá presencia permanente y coordinación efectiva entre la federación, el estado y los municipios. Y desde el Congreso de Michoacán, vamos a acompañar este esfuerzo con leyes, recursos y trabajo en territorio”, enfatizó Fabiola Alanís.

Finalmente, la legisladora recordó que este plan no sólo atiende la seguridad, sino también las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, el abandono educativo, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado en comunidades rurales.

“Uruapan será ejemplo de un modelo de desarrollo con justicia, donde la prosperidad del campo se traduzca en bienestar, paz y dignidad para las familias”, concluyó.