Fabiola Alanís sigue con instalación de los Comités Seccionales de Morena 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 16:09:31

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de pertenecer al Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó la legisladora Fabiola Alanís al instalar el Comité Seccional 1104, perteneciente al distrito electoral federal 10 y 11 local.

Este domingo se realizó la sexta asamblea seccional en la colonia Ampliación de Punhuato, en Morelia, en la que por elección democrática mediante la utilización de una urna se eligió y tomó protesta a Leticia Gómez como presidenta del Comité y a Nancy Juárez como secretaria.

La diputada de Morena recordó que la Presidenta de nuestro movimiento, Luisa María Alcalde, estableció la meta de conformar alrededor de 73 mil comités en todo el país, uno por sección electoral.

Fabiola Alanís enfatizó que el objetivo es reforzar la organización y que "todas y todos estemos informados de lo que hace la Cuarta Transformación en el país", de lo cual expuso que "debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos, porque 13.4 millones de personas lograron salir de la pobreza en México, gracias a las políticas públicas que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

Concluyó que en esta entidad salieron de la pobreza 500 mil personas, pero que se debe seguir trabajando hasta erradicar la desigualdad y la exclusión social que todavía persiste en Michoacán.