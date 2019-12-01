Fabiola Alanís sigue con instalación de los Comités Seccionales de Morena 

Fabiola Alanís sigue con instalación de los Comités Seccionales de Morena 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 16:09:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de pertenecer al Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó la legisladora Fabiola Alanís al instalar el Comité Seccional 1104, perteneciente al distrito electoral federal 10 y 11 local. 

Este domingo se realizó la sexta asamblea seccional en la colonia Ampliación de Punhuato, en Morelia, en la que por elección democrática mediante la utilización de una urna se eligió y tomó protesta a Leticia Gómez como presidenta del Comité y a Nancy Juárez como secretaria. 

La diputada de Morena recordó que la Presidenta de nuestro movimiento, Luisa María Alcalde, estableció la meta de conformar alrededor de 73 mil comités en todo el país, uno por sección electoral. 

Fabiola Alanís enfatizó que el objetivo es reforzar la organización y que "todas y todos estemos informados de lo que hace la Cuarta Transformación en el país", de lo cual expuso que "debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos, porque 13.4 millones de personas lograron salir de la pobreza en México, gracias a las políticas públicas que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo". 

Concluyó que en esta entidad salieron de la pobreza 500 mil personas, pero que se debe seguir trabajando hasta erradicar la desigualdad y la exclusión social que todavía persiste en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán
Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP
En Zamora, Michoacán: Detienen a José Luis “N” por homicidio de su sobrino
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios