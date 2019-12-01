Fabiola Alanís reconoce el liderazgo de las mujeres en la agroindustria de las berries en Jacona  

Jacona, Michoacán, a 12 de abril de 2026.– En una visita a un huerto de fresa en el municipio de Jacona, la diputada Fabiola Alanís destacó el papel estratégico de las y los trabajadores del campo en el desarrollo económico de la región, con especial énfasis en la participación de las mujeres dentro de la agroindustria.

Durante el recorrido por el sembradío —que cuenta con certificaciones de calidad para exportación— se informó que cerca de 60 personas laboran en este espacio productivo, de las cuales cerca del 80 por ciento son mujeres. Su participación es clave en las distintas etapas del proceso, desde la siembra hasta la cosecha y selección del producto.

“Reconocer el trabajo de las mujeres en el campo no es opcional, es un acto de justicia. Son ellas quienes sostienen gran parte de la agroindustria en nuestro estado. Por eso debemos garantizar condiciones de igualdad, incluyendo salario igual por trabajo igual”, subrayó la legisladora.

En este contexto, destacó que Jacona se ha consolidado como uno de los principales polos de producción de fresa de calidad de exportación, con envíos constantes principalmente hacia Estados Unidos. Si bien el pico de producción se concentra en febrero, la actividad se mantiene durante buena parte del año, lo que permite una presencia sostenida en mercados internacionales.

Fabiola Alanís enfatizó que el fortalecimiento de la agroindustria no solo impulsa la competitividad de Michoacán, sino que también representa una vía directa para mejorar la calidad de vida de miles de familias.

“Cuando apoyamos al campo, apoyamos la economía de nuestras comunidades. Aquí se generan empleos, se construye bienestar y se abren oportunidades reales para las familias michoacanas”, afirmó.

Finalmente, resaltó que Jacona no solo destaca por la producción agrícola, sino también por su capacidad de integración a cadenas de valor, a través de procesos como el empaque y la transformación de la fresa, lo que amplía su aprovechamiento en distintas industrias y fortalece su impacto económico en la región.