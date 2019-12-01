Fabiola Alanís propone reforma para fortalecer cooperativas y detonar empleo digno en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo con prosperidad compartida, la diputada Fabiola Alanís presentó ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico del Estado para fortalecer el sector social, particularmente a las sociedades cooperativas.



Durante su intervención, Fabiola Alanís sostuvo que la economía michoacana se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el sector público, el sector privado y el sector social, y advirtió que cuando uno de ellos se debilita, aumenta la desigualdad.



“Los años del modelo neoliberal dejaron claro que apostar solo por una parte de la economía genera concentración de riqueza y exclusión. Hoy estamos construyendo un modelo distinto, donde el desarrollo significa bienestar para las mayorías.”



La legisladora reconoció que, en el contexto nacional impulsado por el proyecto de la Cuarta Transformación, se han fortalecido la inversión pública, las micro, pequeñas y medianas empresas, y se han alcanzado resultados positivos en empleo, inversión y reducción de la pobreza.



Destacó que en Michoacán cerca de medio millón de personas superaron el umbral de la pobreza en el último sexenio; sin embargo, advirtió que aún una tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza y casi la mitad de la población trabajadora depende de empleos inestables y mal remunerados.



“No podemos conformarnos. Si cada año se incorporan 50 mil personas al mercado laboral y solo generamos en promedio 6 mil empleos formales, es evidente que necesitamos alternativas estructurales.”



En ese sentido, afirmó que la economía social y solidaria representa una vía real para generar empleo digno, redistribuir ingresos y fortalecer el desarrollo regional.



“El empleo no solo se crea desde la gran empresa o el gobierno. En Michoacán tenemos una profunda tradición comunal y cooperativa. Esa vocación histórica puede convertirse en motor económico.”



La iniciativa presentada propone la organización y establecimiento de sociedades cooperativas; garantizar beneficios directos para sus integrantes; impulsar su articulación efectiva con cadenas de valor estatales y regionales e incorporar el fomento cooperativo como eje estratégico del desarrollo económico.



Fabiola Alanís subrayó que el cooperativismo ha demostrado durante siglos ser un modelo competitivo, solidario y generador de derechos laborales.



“Las cooperativas no son economía de segunda. Son empresas sociales que distribuyen mejor la riqueza, fortalecen comunidades y generan estabilidad.”



Finalmente, afirmó que esta reforma busca ampliar las oportunidades para las y los trabajadores michoacanos y consolidar un modelo donde el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social.