Fabiola Alanís promueve registro al programa Crédito a la Palabra de Autoempleo para Mujeres del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.– La diputada Fabiola Alanís destacó que garantizar la autonomía económica de las mujeres es un paso fundamental para avanzar hacia una vida libre de violencia, al respaldar el registro al programa Crédito a la Palabra de Autoempleo para Mujeres, impulsado por Financiera para el Bienestar como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Fabiola Alanís subrayó que este tipo de políticas públicas no solo fortalecen el desarrollo económico, sino que también generan condiciones reales de independencia para miles de mujeres.



“La autonomía económica es una de las herramientas más poderosas para romper ciclos de violencia. Cuando una mujer tiene ingresos propios, tiene también más posibilidades de decidir, de salir adelante y de vivir con dignidad”, afirmó.



El programa contempla un apoyo de 10 mil pesos sin intereses, con un plazo de 11 meses y un mes de gracia, dirigido a mujeres mayores de 18 años que deseen iniciar o fortalecer un emprendimiento o actividad productiva.



La legisladora explicó que el registro se llevará a cabo del 23 de marzo al 1 de abril, en módulos de la Secretaría del Bienestar, donde las interesadas deberán presentar documentación básica como identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio y evidencia de su actividad económica.



“Este esfuerzo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como eje central atender las causas estructurales de la desigualdad y la violencia”, destacó.



Fabiola Alanís enfatizó que el fortalecimiento económico de las mujeres tiene un impacto directo en sus familias y comunidades, al generar bienestar, estabilidad y desarrollo local.

“Cuando una mujer emprende, no solo mejora su vida, transforma su entorno. Por eso es fundamental seguir ampliando estas oportunidades y acercarlas a todas las regiones del estado”, señaló.



Finalmente, hizo un llamado a las mujeres michoacanas a aprovechar este programa y a dar el paso hacia su independencia económica.



“Hoy hay herramientas concretas para salir adelante. Desde el Congreso seguiremos impulsando acciones que garanticen que ninguna mujer se quede atrás y que todas puedan construir un proyecto de vida libre, seguro y con bienestar”, concluyó.