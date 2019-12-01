Fabiola Alanís: Primeros resultados del Plan Michoacán confirman fortalecimiento de coordinación con la federación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 08:56:18
Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís reconoció los avances obtenidos durante los primeros días de implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que los ajustes realizados en la Secretaría de Seguridad Pública estatal permitirán consolidar una estructura operativa más eficaz y mejor articulada con las fuerzas federales.

Fabiola Alanís señaló que el despliegue de 10 mil 506 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, en el marco del Operativo Paricutín, ha permitido reforzar la presencia del Estado en regiones estratégicas del territorio, mejorar la vigilancia en carreteras y fortalecer los patrullajes en zonas de alta conflictividad.

“Los primeros reportes muestran aseguramientos relevantes, la localización de infraestructura criminal, el reforzamiento de puntos carreteros y una mayor capacidad de reacción en municipios clave. Estos avances tempranos confirman que la coordinación entre federación y estado está funcionando”, expresó.

La legisladora destacó que, en esta primera etapa, se han fortalecido las acciones de inteligencia y la conducción de investigaciones dirigidas al combate a la extorsión, uno de los delitos que más afecta a productores, comerciantes y familias en distintas regiones del estado. Señaló que los operativos recientes han sido resultado directo del intercambio de información entre la SSP, la Guardia Civil y las fuerzas federales.

“El Plan Michoacán fue diseñado para actuar con rigor técnico, inteligencia y presencia territorial. Lo que estamos viendo es la puesta en marcha de una estrategia integral que atiende causas, fortalece instituciones y da seguimiento puntual a los resultados”, consideró.

Asimismo, subrayó que el Congreso del Estado estará atento a acompañar este proceso, especialmente en la consolidación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, prevista en el plan, cuyo objetivo será mejorar las capacidades de investigación y reducir la impunidad.

“Desde el Poder Legislativo respaldaremos las acciones que permitan fortalecer las instituciones de seguridad y justicia del estado. Nuestro compromiso es garantizar que las transformaciones en marcha tengan eficacia y continuidad”, afirmó Fabiola Alanís.

Finalmente, reiteró que la evaluación quincenal y los informes mensuales anunciados por la presidenta serán fundamentales para asegurar transparencia, eficacia y cercanía con la ciudadanía durante la implementación del plan.

