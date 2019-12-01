Fabiola Alanís: Plan Michoacán avanza con resultados y requiere mantener la unidad para consolidar la paz

Fabiola Alanís: Plan Michoacán avanza con resultados y requiere mantener la unidad para consolidar la paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:20:22
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Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia comienza a reflejar avances en la reducción de delitos como el homicidio doloso y la extorsión, afirmó Fabiola Alanís, al destacar que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum combina acciones de seguridad con inversión social para atender las causas de la violencia.

Señaló que la reciente gira presidencial confirmó que Michoacán es una prioridad para el Gobierno de México y que la coordinación entre la Federación, el estado y los municipios permitirá seguir consolidando resultados.
“El camino hacia la paz requiere constancia, coordinación y presencia permanente del Estado. Hoy existe una estrategia integral que fortalece la seguridad, pero también impulsa vivienda, educación, infraestructura, apoyo al campo y mayores oportunidades para las familias”, expresó.

Fabiola Alanís recordó que el Plan Michoacán incorpora inversiones históricas para el desarrollo regional, entre ellas la construcción de alrededor de 80 mil viviendas en la entidad como parte del programa nacional, además de acciones dirigidas a fortalecer la educación, los pueblos indígenas y la infraestructura productiva.

Finalmente, reiteró el respaldo de Morena al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a mantener la unidad del movimiento para seguir llevando los beneficios de la Cuarta Transformación a todos los municipios.
“Nuestro compromiso es seguir caminando el territorio, informar a la ciudadanía y fortalecer la organización del movimiento para que la transformación continúe dando resultados en Michoacán”, concluyó.

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