Fabiola Alanís: Plan B es un paso firme hacia una democracia más austera, transparente y cercana al pueblo

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- La diputada Fabiola Alanís expresó su respaldo firme al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un avance histórico en la consolidación de una democracia más justa, austera y al servicio del pueblo.



Durante su posicionamiento, Fabiola Alanís destacó que México vive una transformación profunda de la vida pública, en la que la democratización de las instituciones es una pieza clave para fortalecer la legitimidad del sistema político.



“Esta reforma no se trata sólo de cambiar reglas, sino de construir una democracia más transparente, más cercana a la ciudadanía y más congruente con los principios de la Cuarta Transformación”, subrayó.



La legisladora recordó que más de 35 millones de mexicanas y mexicanos respaldaron en 2024 la continuidad del proyecto de transformación, lo que implica también revisar un sistema electoral que por años fue costoso, burocrático y alejado de la gente.



En ese sentido, enfatizó que las medidas contempladas en el Plan B, como la reducción de regidurías y sindicaturas, la eliminación de privilegios, y el control del gasto en congresos locales, no debilitan la democracia, sino que la fortalecen al hacerla más eficiente y responsable.



Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la fiscalización de los recursos en la política, cerrar espacios a la opacidad y actualizar la legislación frente a los retos actuales, como el uso de nuevas tecnologías, la regulación de la inteligencia artificial y la prohibición de bots que distorsionan la conversación pública.



“Se trata de proteger la voluntad popular frente a nuevas formas de manipulación, garantizando procesos más limpios y equitativos”, afirmó.



La diputada también reconoció como un avance significativo la facilitación del voto de las y los mexicanos en el extranjero, al ampliar derechos y fortalecer la representatividad democrática del país.



Fabiola Alanís subrayó que esta reforma forma parte de una disputa de fondo entre dos modelos de país: uno que busca mantener privilegios y otro que apuesta por una democracia austera, honesta y al servicio del pueblo.



“Cada exceso que se elimina es un avance; cada peso que se ahorra para destinarlo a derechos, salud, educación y bienestar es una decisión correcta en favor de la gente”, señaló.



Finalmente, reafirmó que desde el Congreso de Michoacán, la mayoría legislativa tiene la responsabilidad de acompañar e impulsar estos cambios en congruencia con el proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.



“Respaldamos esta reforma porque pone orden donde había excesos, porque cuida el dinero del pueblo y porque fortalece la legitimidad democrática. Es la ruta que ha trazado nuestra Presidenta y es la ruta por la que vamos a seguir trabajando desde Michoacán”, concluyó.