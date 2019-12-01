Fabiola Alanís: Michoacán, único estado del país con becas universales desde primaria hasta universidad

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís celebró que Michoacán se consolide como el único estado del país donde las y los estudiantes cuentan con un esquema de becas que abarca todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad, resultado de la coordinación entre el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno estatal, así como a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.



La legisladora destacó que este modelo integral de apoyos educativos representa una inversión histórica en el presente y el futuro de la entidad, al garantizar el acceso y permanencia escolar de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes.



“Hoy en Michoacán la educación es un derecho respaldado con presupuesto. Ninguna niña, ningún niño y ningún joven debe abandonar sus estudios por falta de recursos. Estamos construyendo piso parejo desde el preescolar hasta la universidad”, afirmó.



De acuerdo con cifras oficiales de los programas federales y estatales, en Michoacán, más de 200 mil estudiantes de secundaria reciben apoyos a través de la Beca Rita Cetina, y este año se sumarán otros 458 mil de primaria; más de 130 mil jóvenes de nivel medio superior acceden a la Beca Universal para Benito Juárez y más de 44 mil universitarios son beneficiarios de apoyos para educación superior a través de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra.



En conjunto, el universo supera los 800 mil estudiantes michoacanos que hoy cuentan con un respaldo económico directo para continuar su formación académica.



Fabiola Alanís subrayó que este alcance coloca a Michoacán como referente nacional en cobertura educativa con apoyo económico integral.



La diputada enfatizó que la política de becas no solo tiene impacto académico, sino social.



“La educación es la base de la construcción de la paz. Cada estudiante que permanece en la escuela es una oportunidad más para fortalecer el tejido social, prevenir la violencia y abrir caminos de desarrollo”, sostuvo.



Explicó que el acceso continuo a la educación reduce brechas de desigualdad, fortalece oportunidades laborales futuras y genera condiciones para comunidades más seguras y cohesionadas.



“Cuando invertimos en educación, invertimos en estabilidad, en desarrollo y en convivencia. La paz se construye en las aulas”, añadió.



Fabiola Alanís reconoció que este logro es resultado de la política educativa nacional y de su articulación con el Plan Michoacán, que ha priorizado el fortalecimiento del sistema educativo estatal y el acompañamiento a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.



Finalmente, reiteró que desde el Congreso local continuará respaldando presupuestos y reformas que consoliden este modelo.