Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- La reducción de la pobreza en México no es un dato más en las estadísticas económicas, sino la evidencia de que cuando un gobierno pone en el centro a la gente, particularmente a quienes menos tienen, los resultados pueden transformar la vida de millones de familias, afirmó Fabiola Alanís.

La morenista destacó que las estimaciones del Banco Mundial muestran que entre 2018 y 2026 la pobreza por ingresos en México pasó de 35.3 a 20 por ciento, lo que representa una disminución de 15.3 puntos porcentuales y alrededor de 17.3 millones de personas que dejaron atrás esa condición.

“Estamos ante un cambio de fondo en la historia de México. No es casualidad ni resultado de la inercia económica: es consecuencia de una decisión política. La Cuarta Transformación puso primero a quienes durante décadas fueron ignorados y hoy los resultados están a la vista”, sostuvo.

Fabiola Alanís señaló que estos avances confirman la importancia de un modelo humanista que fortalece el salario, amplía los derechos sociales y lleva los programas de bienestar directamente a las familias. Una visión que, dijo, contrasta con los gobiernos que hicieron del privilegio y la concentración de la riqueza su prioridad.

“Ahí está la diferencia entre los proyectos de país: nosotros creemos que el gobierno debe servir al pueblo, que el presupuesto debe convertirse en bienestar y que el desarrollo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. No se trata solamente de crecer económicamente, sino de que nadie se quede atrás”, enfatizó.

La dirigente reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien da continuidad al proceso de transformación con una agenda que combina justicia social, soberanía, estabilidad económica y desarrollo.

Destacó también el impulso del Plan México para fortalecer la industria nacional, atraer inversiones, generar empleos y ofrecer certidumbre a quienes confían en el potencial productivo del país.

“Hoy México tiene rumbo. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza un proyecto con visión de futuro, que defiende el bienestar de su pueblo y dialoga con el mundo desde la dignidad, la soberanía y la responsabilidad. Su trabajo y la presencia de México en los espacios internacionales reflejan el papel que nuestro país está llamado a desempeñar”, afirmó.

Fabiola Alanís sostuvo que los resultados alcanzados no deben darse por sentados. Por el contrario, convocó a defender y consolidar, en unidad, la transformación mediante la organización, la cercanía con la gente y el trabajo permanente en el territorio.

“Esta transformación no se defiende solamente desde un escritorio ni con discursos. Se defiende casa por casa, colonia por colonia, municipio por municipio, distrito por distrito y estado por estado. Hay que escuchar, informar, acompañar a la gente y demostrar con hechos por qué este proyecto pone primero el bienestar del pueblo”, expresó.

Finalmente, afirmó que la tarea es mantener la unidad y profundizar los cambios para que los avances lleguen a todas las comunidades de México.

“Tenemos razones para sentir orgullo, pero sobre todo tenemos una responsabilidad: que la transformación siga dando resultados. Porque cuando el bienestar del pueblo es la prioridad, México avanza”, concluyó.