Fabiola Alanís: La paz se construye con justicia, no con balas ni simulaciones

Fabiola Alanís: La paz se construye con justicia, no con balas ni simulaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:04:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- Durante los últimos 20 años, Michoacán ha enfrentado una compleja condición de inseguridad derivada de estrategias fallidas y decisiones criminales que marcaron una época de violencia y abandono, por lo que hoy, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se abre una nueva etapa que pone en el centro la coordinación institucional y la reconstrucción del tejido social, afirmó la diputada Fabiola Alanís. 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado dio la bienvenida a la presentación de este plan y subrayó que “se pone fin a la visión armada y reactiva de los gobiernos neoliberales y se coloca a la justicia, la educación y la dignidad humana como los verdaderos pilares de la seguridad”.

Fabiola Alanís destacó que el Congreso de Michoacán acompañará este proceso de transformación desde el territorio, “con leyes, reformas y presencia activa en las comunidades, para garantizar que la paz llegue a cada rincón del estado”.

“La presidenta Sheinbaum marca un rumbo claro: el de la paz con justicia social. El Congreso estará de su lado, respaldando cada acción que ayude a devolverle a Michoacán su tranquilidad, su desarrollo y su esperanza”, expuso. 

La legisladora enfatizó que la construcción de la paz implica fortalecer tanto la justicia formal como la social: más recursos para las instituciones de seguridad y justicia, salarios dignos, oportunidades para las juventudes y programas de educación para la paz.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Impunidad descarada en el oriente de Michoacán: sujetos armados se pasean por Huajúmbaro mientras el Ejército realiza operativo en la región 
En Zamora, Michoacán detienen a presunto responsable de homicidio calificado
Volcadura en la autopista Siglo XXI deja una persona herida
Cateo fallido en el exclusivo Altozano en Morelia, Michoacán; marinos irrumpen y apuntan a niños antes de admitir que fue un error
Más información de la categoria
La Gaviota Teatro representa a Querétaro en la 45ª Muestra Nacional de Teatro Cancún 2025
Impunidad descarada en el oriente de Michoacán: sujetos armados se pasean por Huajúmbaro mientras el Ejército realiza operativo en la región 
Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos económicos y comerciales
"Ni un drogadicto más entre nosotros": Carlos Bautista Tafolla lanza polémico mensaje a supuesto homicida de Carlos Manzo tras su velorio
Comentarios