Fabiola Alanís: La organización territorial es la mayor fortaleza de la Cuarta Transformación en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- La fuerza de Morena siempre ha estado en el territorio y en la organización del pueblo, afirmó Fabiola Alanís, al destacar que los trabajos permanentes de las brigadas y de los Comités en Defensa de la Transformación continúan fortaleciéndose en todas las regiones del estado.

La fundadora de Morena señaló que, siguiendo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigencia nacional del partido, miles de militantes y simpatizantes mantienen un trabajo permanente de información, organización y cercanía con la ciudadanía para difundir los avances del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Nuestro movimiento nació caminando las calles, tocando puertas y escuchando al pueblo. Esa sigue siendo nuestra principal fortaleza y la mejor manera de defender la transformación”, expresó.

Fabiola Alanís destacó que las asambleas municipales y las brigadas territoriales han permitido consolidar una red ciudadana que hoy mantiene presencia en las distintas regiones de Michoacán, promoviendo la participación social, la defensa de la soberanía nacional y el conocimiento de los programas que impulsa el Gobierno de México.

Subrayó que la organización no debe entenderse únicamente en términos electorales, sino como un ejercicio permanente para fortalecer la participación ciudadana y mantener el vínculo entre el movimiento y las comunidades.

“La unidad se construye caminando junto al pueblo, no desde el escritorio. Escuchar, informar y sumar voluntades seguirá siendo la ruta para fortalecer a Morena y respaldar el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Fabiola Alanís reiteró que Michoacán seguirá contribuyendo al fortalecimiento del movimiento nacional con organización, cercanía y respeto a los principios que dieron origen a Morena.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo unidad desde el territorio, porque la transformación se sostiene con un pueblo organizado y consciente”, concluyó.