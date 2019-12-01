Fabiola Alanís: en Michoacán cumplimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo de México

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.– La diputada local Fabiola Alanís Sámano destacó que en el Congreso del Estado se aprobaron las reformas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que representa un paso decisivo en la construcción de un país y un estado más justo, más democrático y con mayores derechos para todas y todos.

“En Michoacán hemos cumplido a la Presidenta y al pueblo de México: las reformas ya son una realidad en nuestra Constitución y con ellas damos certeza de que nuestro marco jurídico se guía por los principios del humanismo mexicano, que pone en el centro a las personas, la igualdad y la justicia social”, subrayó.

Alanís Sámano señaló que este trabajo legislativo se logró bajo el liderazgo de la bancada de Morena y sus aliados, que han mostrado unidad y compromiso para que la transformación se consolide en todos los rincones de Michoacán.

“Hoy podemos decir con orgullo que en el Congreso de Michoacán estamos a la altura del momento histórico. Aprobamos reformas que protegen derechos, amplían libertades y fortalecen la democracia, porque estamos convencidas de que no hay mejor manera de servir que cumpliéndole al pueblo”, expresó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

La legisladora enfatizó que este logro no solo es un acto de congruencia con el proyecto transformador de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también un acto de responsabilidad con las y los michoacanos: “Estamos escribiendo juntos una nueva historia, con una constitución que refleja los valores de la Cuarta Transformación: honestidad, justicia social, igualdad de género, bienestar y democracia participativa”.

Finalmente, la ex funcionaria federal reiteró que seguirá trabajando con firmeza y convicción para que las reformas federales se traduzcan en políticas públicas reales que transformen la vida cotidiana de las familias michoacanas.