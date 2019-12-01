Fabiola Alanís: El Plan Michoacán y el Plan Paricutín ya están dando resultados

Fabiola Alanís: El Plan Michoacán y el Plan Paricutín ya están dando resultados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 21:03:29
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Uruapan, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- El Plan Michoacán por La Paz y la Justicia está hecho con el corazón y con la convicción de una presidenta que quiere al estado y a las y los michoacanos, afirmó la diputada Fabiola Alanís, al destacar los avances y resultados que se han presentado desde su implementación y que son palpables para las y los michoacanos. 
 
“El Plan Michoacán es la muestra de que la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene un gran cariño al Estado, no hay otra entidad a la que se le hayan asignado tantos recursos adicionales a las participaciones federales”.
 
Puntualizó que la aprobación del presupuesto para la carretera Uruapan-Zamora es una de las mejores noticias para esta región, lo que permitirá incrementar la conectividad y mejorar la productividad.
 
La legisladora compartió que durante sus recorridos por el estado se ha percatado de que se realizan muchas obras en las comunidades indígenas, como parte del plan de justicia para nuestros pueblos originarios.
 
Además, la Beca Gertrudis Bocanegra ya comenzó a implementarse, por lo que “somos el primer estado que tiene una beca para todos los niveles educativos”.
 
Fabiola Alanís expuso a las y los representantes de los medios de comunicación uruapenses: El Plan Paricutín también ha desplegado un número importante de fuerzas federales. Acá eso es claro y de que ha habido una de disminución de los delitos de alto impacto, también, por lo que debemos trabajar más de manera coordinada para combatir la extorsión y otros delitos como lo ha estado haciendo el gabinete de seguridad.
 
Fabiola Alanís resumió que esta inversión superior a los 57 mil millones de pesos, equivale a un poco más de la mitad del presupuesto anual de Michoacán, lo que demuestra el compromiso de la Cuarta Transformación con la entidad.

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