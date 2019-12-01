Fabiola Alanís: “El odio no tiene cabida en la política, ni en las fronteras”

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís condenó el recrudecimiento de las acciones y el discurso de odio contra las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos y las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que han derivado en abusos y violaciones a derechos humanos.

La legisladora recordó que Michoacán es el primer estado en recepción de remesas, con más de 5,600 millones de dólares anuales, lo que demuestra que “la migración no es un problema, sino un motor económico y humano que sostiene comunidades enteras y profundiza los vínculos entre ambos países”.

No obstante, derivado del constante acoso a la comunidad migrante michoacana y mexicana en los Estados Unidos, por primera vez en más de una década, las remesas que ingresaron a nuestro país se redujeron en 6 por ciento y a nivel estatal esta reducción ya supera el 3 por ciento, con la suma de cinco meses a la baja.

Fabiola Alanís aseguró que desde el Congreso estatal y en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los mecanismos de protección jurídica y asistencia consular para los migrantes michoacanos y sus familias.

“Venimos de familias migrantes. Sabemos lo que significa dejarlo todo y ser discriminados por buscar una vida mejor. Por eso, no vamos a permitir que el odio, ni el miedo sean las políticas hacia nuestros hermanos en Estados Unidos”, expresó Fabiola Alanís.