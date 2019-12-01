Fabiola Alanís: “El odio no tiene cabida en la política, ni en las fronteras”

Fabiola Alanís: “El odio no tiene cabida en la política, ni en las fronteras”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:01:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís condenó el recrudecimiento de las acciones y el discurso de odio contra las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos y las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que han derivado en abusos y violaciones a derechos humanos.

La legisladora recordó que Michoacán es el primer estado en recepción de remesas, con más de 5,600 millones de dólares anuales, lo que demuestra que “la migración no es un problema, sino un motor económico y humano que sostiene comunidades enteras y profundiza los vínculos entre ambos países”.

No obstante, derivado del constante acoso a la comunidad migrante michoacana y mexicana en los Estados Unidos, por primera vez en más de una década, las remesas que ingresaron a nuestro país se redujeron en 6 por ciento y a nivel estatal esta reducción ya supera el 3 por ciento, con la suma de cinco meses a la baja. 

Fabiola Alanís aseguró que desde el Congreso estatal y en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los mecanismos de protección jurídica y asistencia consular para los migrantes michoacanos y sus familias.

“Venimos de familias migrantes. Sabemos lo que significa dejarlo todo y ser discriminados por buscar una vida mejor. Por eso, no vamos a permitir que el odio, ni el miedo sean las políticas hacia nuestros hermanos en Estados Unidos”, expresó Fabiola Alanís.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Jesús Manuel “N” es sentenciado a 27 años de prisión por homicidio calificado en Salamanca
Vinculan a proceso a presunto triple homicida en Morelia, Michoacán
Desconocidos balean domicilio en Huandacareo, Michoacán
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Más información de la categoria
Es muy difícil anticipar magnitud de lluvias recientes que causaron desastres: Claudia Sheinbaum
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Fuerzas Armadas despliegan a más de 10 mil elementos para ayudar a damnificados en 5 estados
Informa SSP Michoacán resultados obtenidos en el mes de Septiembre
Comentarios