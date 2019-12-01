Fabiola Alanís: El deporte y la infraestructura de alto rendimiento, clave para la atención de las juventudes

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís destacó que la atención integral a las juventudes incluye de manera prioritaria el fortalecimiento del deporte y la infraestructura deportiva de alto rendimiento, como parte de una política pública que promueva salud, disciplina, oportunidades y construcción de paz.



La legisladora subrayó que el deporte no solo es una actividad recreativa, sino una herramienta estratégica de transformación social que incide directamente en la prevención de violencias, el fortalecimiento del tejido comunitario y la movilidad social.



“El deporte cambia trayectorias de vida. Cuando una o un joven tiene acceso a espacios dignos para entrenar, acompañamiento profesional y oportunidades para competir, se amplían sus horizontes y se fortalecen sus proyectos de vida”, afirmó.



Fabiola Alanís reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado al deporte como parte fundamental de la política social del país, impulsando acciones orientadas a recuperar espacios públicos, fortalecer la infraestructura deportiva y garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a actividades físicas como un derecho y no como un privilegio.



En este contexto, señaló que Michoacán debe avanzar hacia un modelo integral que combine la recuperación y modernización de espacios deportivos comunitarios; impulso a centros de alto rendimiento con equipamiento adecuado.

Además de programas de detección temprana de talentos, becas y apoyos para jóvenes deportistas y la vinculación entre deporte, educación y salud.



La diputada enfatizó que invertir en infraestructura deportiva de calidad es invertir en prevención, bienestar y desarrollo económico, ya que el deporte también genera empleos, activa economías locales y posiciona al estado en competencias nacionales e internacionales.



“Si queremos construir paz duradera, debemos atender las causas. Y una de las causas es la falta de oportunidades. El deporte ofrece disciplina, identidad, comunidad y esperanza”, sostuvo.



Finalmente, reiteró que la transformación de Michoacán pasa por garantizar condiciones reales para que las juventudes desarrollen su talento en todos los ámbitos, incluido el deportivo.



“Apostarle al deporte es apostarle a una generación fuerte, saludable y con futuro. Es una decisión estratégica para el presente y para la paz de nuestro estado”, concluyó.