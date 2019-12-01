Fabiola Alanís: El Congreso será motor del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís aseguró que el Congreso del Estado de Michoacán será un aliado estratégico de la Presidenta Claudia Sheinbaum para poner en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en particular, en la creación de la Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, propuesta que permitirá fortalecer las capacidades del Estado para combatir el crimen con inteligencia, legalidad y eficacia.

“Vamos a dar viabilidad legislativa a esta iniciativa porque Michoacán necesita una Fiscalía moderna, sólida y capaz de investigar los delitos que más lastiman a las familias. La paz no se decreta: se construye con instituciones fuertes, con verdad, con justicia y con territorio”, afirmó Fabiola Alanís.

La legisladora destacó que el Poder Legislativo será un espacio de articulación y coordinación con los municipios, la fiscalía estatal y el gobierno federal y estatal para asegurar que la nueva Fiscalía Especializada cuente con el respaldo jurídico, presupuestal y técnico que garantice su operatividad.

“El Congreso no solo acompañará el plan; será parte activa en su implementación. Vamos a estar en las regiones, escuchando a la gente, acompañando a las víctimas y asegurando que las instituciones cumplan su propósito”, subrayó.

Fabiola Alanís recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una apuesta integral que une justicia social, seguridad y desarrollo, y representa el inicio de una nueva etapa en la relación entre las comunidades y el Estado.

“Estamos ante una transformación profunda: la justicia deja de ser un discurso para convertirse en una política de Estado. Y desde el Congreso, con visión y compromiso, seremos garantes de que esta transformación llegue a cada rincón de Michoacán”, enfatizó.

Finalmente, la diputada reiteró que la paz será el eje que oriente las reformas legislativas que impulsen desde el Congreso:

“La paz se construye con leyes justas, con cercanía a la gente y con la voluntad política de transformar el miedo en esperanza. Esa es la tarea que asumimos desde el Poder Legislativo, junto a la Presidenta de la República y al pueblo de Michoacán”, concluyó Fabiola Alanís.