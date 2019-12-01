Fabiola Alanís destaca que la mitad del presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, va a desarrollo social

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 10:16:55
Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2025.- Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseveró que prácticamente la mitad del Presupuesto 2026 que fue aprobado por el pleno está orientado al desarrollo social, lo que garantiza que los recursos públicos regresen directamente a las familias en forma de programas, servicios y obras que elevan la calidad de vida en todo el estado.

Con base en las cifras aprobadas, el presupuesto 2026 prioriza rubros estratégicos como bienestar, salud, educación, infraestructura comunitaria y atención a grupos prioritarios.

“Este presupuesto reafirma que los recursos de las y los michoacanos se destinan a lo más importante: su bienestar. Hablamos de programas sociales fortalecidos, becas educativas, infraestructura escolar, caminos, servicios de salud y acciones que impactan directamente en la vida cotidiana”, señaló Fabiola Alanís.

Destacó que esta decisión refleja el compromiso del Congreso del Estado con la visión del Ejecutivo estatal y del gobierno de México para atender las causas de fondo, reducir desigualdades y construir comunidades más fuertes.

“La inversión social no es un gasto, es la mejor herramienta para reconstruir la paz y garantizar derechos, por ello, hoy le estamos dando a Michoacán un presupuesto que pone a las personas en el centro”, afirmó la legisladora.

Fabiola Alanís reiteró que el presupuesto aprobado es responsable, transparente y profundamente humano, y que consolida el rumbo marcado por el Plan Michoacán para impulsar el desarrollo con justicia social.

