Fabiola Alanís consolida la organización territorial de Morena con nuevas brigadas en La Piedad y Puruándiro

La Piedad y Puruándiro, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- La organización territorial y el contacto permanente con la ciudadanía continúan marcando la agenda de Fabiola Alanís, quien encabezó nuevas jornadas de brigadeo en La Piedad y Puruándiro, como parte de la estrategia para fortalecer los Comités de Defensa de la Transformación y acercar a las familias la información sobre los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Las brigadas recorrieron colonias y espacios públicos para dialogar directamente con la población, compartir los principales resultados del Gobierno de México y del Gobierno de Michoacán, así como escuchar las inquietudes de las y los habitantes sobre los retos que enfrentan sus municipios.

Durante los encuentros, Fabiola Alanís destacó que la principal fortaleza de Morena ha sido mantenerse cerca de la gente, construyendo organización desde el territorio y haciendo del diálogo directo la base para fortalecer el movimiento.

“Nuestro compromiso es seguir caminando junto al pueblo, porque la Transformación no se defiende únicamente con discursos; se fortalece informando, escuchando y organizando a las y los ciudadanos en cada colonia, comunidad y municipio”, expresó.

En La Piedad, las brigadas difundieron los beneficios que han significado para la región las inversiones en infraestructura carretera, los programas para el campo y las políticas de bienestar impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, además de destacar las acciones para fortalecer la actividad productiva del Bajío michoacano.

En Puruándiro, el diálogo con la ciudadanía se centró en los programas sociales que hoy son derechos constitucionales, las becas educativas, los apoyos para personas adultas mayores y mujeres, así como las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que combina seguridad, inversión pública y atención a las causas de la violencia para fortalecer el desarrollo de todas las regiones del estado.

La morenista reiteró que estos recorridos también responden al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la dirigencia nacional de Morena para fortalecer la organización territorial, promover la defensa de la soberanía nacional y consolidar un movimiento cercano a la ciudadanía.

“Morena nació caminando las calles y escuchando al pueblo. Esa seguirá siendo nuestra forma de hacer política: cerca de la gente, organizando, informando y construyendo unidad para que la Transformación siga dando resultados en Michoacán”, concluyó.