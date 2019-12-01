Fabiola Alanís condena declaraciones de Donald Trump

Fabiola Alanís condena declaraciones de Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 17:20:24
Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.– La diputada local del estado de Michoacán, Fabiola Alanís, condenó enérgicamente las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien nuevamente amenazó con utilizar la fuerza en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, cuando tales expresiones representan “una ofensa directa a la soberanía y dignidad nacional del pueblo de México”.

Fabiola Alanís calificó las declaraciones como inadmisibles y peligrosas, pues reviven discursos intervencionistas que durante décadas han intentado someter la política nacional a intereses ajenos.

“México no admite amenazas ni condicionamientos. Nuestra soberanía se respeta, porque está sustentada en la dignidad de un pueblo libre que ha pagado muy caro su independencia. Ningún poder extranjero tiene derecho a usar la violencia dentro de nuestro territorio”, expresó la legisladora michoacana.

La diputada recordó que el respeto mutuo, la cooperación y el diálogo son los únicos caminos legítimos para enfrentar desafíos comunes como el tráfico de armas, la migración o la seguridad fronteriza.

“La violencia no puede ser el lenguaje de la política internacional. Las amenazas de intervención militar son un retroceso que ofende no solo a México, sino a toda América Latina”, afirmó.

Asimismo, Fabiola Alanís refrendó su respaldo a la postura del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han defendido la soberanía nacional como principio irrenunciable de la Cuarta Transformación.

“México es un país que exige respeto en el mundo y que está decidido a resolver sus retos con inteligencia, cooperación y justicia social, no con violencia ni sumisión”, subrayó.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a la unidad de todos los sectores políticos y sociales para cerrar filas en defensa de la soberanía nacional, destacando que la integridad territorial y la autodeterminación son pilares que trascienden partidos e ideologías.

“Defender a México es defender la paz, la libertad y la dignidad de nuestro pueblo”, concluyó.

